Maja Sikupilli asumis. ФОТО: KV.EE

Недвижимость в столице дорогая. Если не считать дач, модульных домов и недостроенных боксов, цены более-менее пригодных для проживания частных домов в Таллинне выглядят, по мнению портала Kodustiil, достаточно приемлемыми.

Дом на Кивимурру. ФОТО: KV.EE

Небольшой симпатичный домик площадью 70,7 квадратных метров построен в 2004 году и недавно отремонтирован. В доме есть открытая кухня-гостиная, спальня, прихожая, туалет и душ.

Одноэтажный дом в Пяэскюла. ФОТО: KV.EE

Площадь дома в объявлении не указана. Дом с печным отоплением состоит из прихожей, кухни, туалета и трех спален. На участке можно построить двухквартирный дом.

Двухэтажный дом в Кристийне. ФОТО: City24