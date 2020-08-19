Maja Sikupilli asumis.

ФОТО: KV.EE

Недвижимость в столице дорогая. Если не считать дач, модульных домов и недостроенных боксов, цены более-менее пригодных для проживания частных домов в Таллинне выглядят, по мнению портала Kodustiil, достаточно приемлемыми.

Двухэтажный дом на Кивимурру, 129 900 евро

Дом на Кивимурру.

ФОТО: KV.EE

Небольшой симпатичный домик площадью 70,7 квадратных метров построен в 2004 году и недавно отремонтирован. В доме есть открытая кухня-гостиная, спальня, прихожая, туалет и душ. 

Недвижимость в Пяэскюла, 116 000 евро

Одноэтажный дом в Пяэскюла. 

ФОТО: KV.EE

Площадь дома в объявлении не указана. Дом с печным отоплением состоит из прихожей, кухни, туалета и трех спален. На участке можно построить двухквартирный дом. 

Двухэтажный дом в Кристийне, 95 000 евро

Двухэтажный дом в Кристийне.

ФОТО: City24

Двухэтажный дом площадью 85 квадратных метров состоит из кухни, гостиной, трех спален, туалета, душевой и требует ремонта.