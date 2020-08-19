Недвижимость в столице дорогая. Если не считать дач, модульных домов и недостроенных боксов, цены более-менее пригодных для проживания частных домов в Таллинне выглядят, по мнению портала Kodustiil, достаточно приемлемыми.
Небольшой симпатичный домик площадью 70,7 квадратных метров построен в 2004 году и недавно отремонтирован. В доме есть открытая кухня-гостиная, спальня, прихожая, туалет и душ.
Площадь дома в объявлении не указана. Дом с печным отоплением состоит из прихожей, кухни, туалета и трех спален. На участке можно построить двухквартирный дом.
Двухэтажный дом площадью 85 квадратных метров состоит из кухни, гостиной, трех спален, туалета, душевой и требует ремонта.