В Австралии вакцинацию от коронавируса сделают обязательной

"Я рассчитываю, что вакцинация будет настолько обязательной, насколько это возможно. Всегда могут быть сделаны исключения для любой вакцины по медицинским показаниям, но это должно стать единственным основанием для отказа от прививки. Ведь мы говорим о пандемии, которая разрушила мировую экономику и унесла сотни тысяч жизней по всему миру, в том числе жизни более 450 австралийцев", - сказал Моррисон.

Ранее австралийский премьер сообщил о заключении соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca о местном производстве вакцины, разработанной Оксфордским университетом в случае успешного завершения клинических испытаний. Однако в среду Моррисон отметил, что власти не считают соглашение с AstraZeneca единственным вариантом получения вакцины и подчеркнул, что правительство продолжает переговоры с другими сторонами, а также поддерживает австралийских исследователей, работающих над созданием собственной вакцины.

В настоящий момент в Великобритании проводятся испытания двух вакцин, одна из которых была разработана Оксфордским университетом. Ее производство планирует наладить AstraZeneca.