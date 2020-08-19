На Украине зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости COVID-19

При этом 812 человек выздоровели, 28 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 18 августа, сообщалось о 1 616 новых случаях заболевания COVID-19, 17 августа - о 1 464 заболевших, 16 августа было 1 637 инфицированных, 15 августа -1 847 новых заразившихся за сутки.

Общее количество инфицированных составило на утро среды 96 403 человека, выздоровевших - 49 737, умерли с начала пандемии от COVID-19 2 144 человека. Сейчас в стране болеют 44 522 человека с коронавирусом, что на 1127 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (247), Киеве (215), Львовской (188), Ивано-Франковской (163), Черновицкой (154), Ривненской (125), Одесской (123), Закарпатской (117) областях.