Фото ⟩ Только взгляните! В Пярнумаа ждет покупателя отличный бревенчатый дом

Объект недвижимости, состоящий из двух жилых строений и каминного домика, расположен вдали от городского шума.

Дом на берегу моря в Виртсу. ФОТО: KV.EE

В доме, построенном в 2006 году, есть гостиная, кухня, столовая, туалет, сауна, три спальни и уголок для чтения. В летнем доме, построенном в 2007 году, расположены каминный зал, банный комплекс, гараж, терраса и две большие спальни.

Дом на берегу моря в Виртсу. ФОТО: KV.EE

В находящемся также на участке каминном домике имеются плита, камин и коптильня. Здесь приятно проводить время длинными летними вечерами.