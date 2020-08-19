Ср, 19.08.2020
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  • Только взгляните! В Пярнумаа ждет покупателя отличный бревенчатый дом

Фото ⟩ Только взгляните! В Пярнумаа ждет покупателя отличный бревенчатый дом

Mereäärne maja Pärnus.

ФОТО: KV.EE

Виртсу - место живописное. Почему бы не рассмотреть предложенный порталом Kodustiil для покупки объект недвижимости, расположенный неподалеку от порта?

Объект недвижимости, состоящий из двух жилых строений и каминного домика, расположен вдали от городского шума.

Дом на берегу моря в Виртсу.

ФОТО: KV.EE

В доме, построенном в 2006 году, есть гостиная, кухня, столовая, туалет, сауна, три спальни и уголок для чтения. В летнем доме, построенном в 2007 году, расположены каминный зал, банный комплекс, гараж, терраса и две большие спальни.

Дом на берегу моря в Виртсу.

ФОТО: KV.EE

В находящемся также на участке каминном домике имеются плита, камин и коптильня. Здесь приятно проводить время длинными летними вечерами. 

С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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