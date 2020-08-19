Более 130 ДТП за три года: в полиции напомнили, как правильно проезжать злосчастный перекресток в Ласнамяэ

Мост "Мустакиви". ФОТО: Liiklusjärelevalvekeskus

В публикации внимание уделили ситуации с левым поворотом, когда едущие со стороны центра города по Лаагна-теэ водители поднимаются на мост Мустакиви, чтобы совершить поворот налево — на Мустакиви-теэ. Поскольку до перекрестка имеется две полосы движения, а на мосту их становится четыре, у водителей нередко возникают проблемы с занятием правильного положения на дороге. Чтобы внести ясность в ситуацию, полицейские нарисовали схему проезда данного перекрестка.

Мост "Мустакиви". ФОТО: Liiklusjärelevalvekeskus

По данным Эстонского фонда дорожного страхования, в период с 2017 по первое полугодие 2020 года на мосту Мустакиви произошло 137 ДТП. Общая сумма ущерба составила около 260 000 евро.

Чаще всего один из участников аварии врезался в двигавшийся или остановившийся впереди него автомобиль. Также ДТП происходят на пересечении двух дорог. Третья по популярности причина ДТП – сталкиваются едущие по соседним полосам машины. Согласно статистике, наибольшая вероятность аварии наблюдается по пятницам и вторникам в период с 8 до 9 часов и с 16 до 19.