Михаил Кылварт: количество семей, нуждающихся в помощи, оказалось больше, чем ожидали

Мэр Таллинна Михаил Кылварт рассказал о текущих делах: ремонте и очистке дорог, ремонте трех столичных школ, ближайших планах, например, дополнительной полосе на Пирита-теэ. Кроме того, он отметил, что город мониторит ситуацию с финансовым положением семей с детьми. Летом дети из семей, оставшихся без дохода в кризис, получали продуктовую помощь: "Желающих оказалось больше, чем мы думали, поэтому бюджет пришлось увеличить".

Разработан пакет мер социальной помощи, в том числе, отмена обязанности платить за место и питание в детском саду для семей, пострадавших от кризиса. А также для семей, в которых растут дети с особыми потребностями.

Вице-мэр Андрей Новиков сообщил, что город отказывается от бумажных билетов на общественный транспорт. А старейшина Ласнамяэ Владимир Свет пригласил всех на Дни Ласнамяэ, которые в этом году продлятся не один день, а целую неделю.