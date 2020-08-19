Ср, 19.08.2020
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С понедельника меняются требования самоизоляции при въезде в Эстонию

AirBalticu lennuk Tallinna lennujaamas.

ФОТО: Remo Tõnismäe

С понедельника, 17 августа, требование двухнедельной самоизоляции распространяется на прибывающих из Австрии, Австралии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Кипра, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Режим самоизоляции для европейских туристов не действует для прибывающих из Великобритании, Словении, Германии, Лихтенштейна, Италии, Словакии, Литвы, Латвии, Норвегии, Венгрии, Финляндии и Ватикана.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список, если у человека отсутствуют признаки заболевания. В данный момент это Австралия, Грузия, Япония, Канада, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия. В двухнедельной изоляции должны находиться прибывшие из Австралии.

Если коэффициент распространения коронавируса в стране на протяжении последних двух недель перед приездом составляет не более 16 случаев на 100 000 жителей, то ограничения на передвижение не применяются.

Более подробно на сайте Министерства иностранных дел.

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