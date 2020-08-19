С понедельника меняются требования самоизоляции при въезде в Эстонию

Режим самоизоляции для европейских туристов не действует для прибывающих из Великобритании, Словении, Германии, Лихтенштейна, Италии, Словакии, Литвы, Латвии, Норвегии, Венгрии, Финляндии и Ватикана.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список, если у человека отсутствуют признаки заболевания. В данный момент это Австралия, Грузия, Япония, Канада, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия. В двухнедельной изоляции должны находиться прибывшие из Австралии.

Если коэффициент распространения коронавируса в стране на протяжении последних двух недель перед приездом составляет не более 16 случаев на 100 000 жителей, то ограничения на передвижение не применяются.