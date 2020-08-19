Инфляция в еврозоне ускорилась до максимума за четыре месяца

Это максимальный показатель за четыре месяца.

Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями экспертов.

Относительно предыдущего месяца потребительские цены в июле снизились на 0,4%.

В июне потребительские цены в еврозоне увеличились на 0,3% как в годовом выражении, так и в помесячном.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в июле повысились на 1,2% в годовом выражении после роста на 0,8% в июне.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию увеличились на 2% по сравнению с июлем прошлого года, услуги подорожали на 0,9%. Месяцем ранее рост цен в первой категории составил 3,2%, во второй - 1,2%.