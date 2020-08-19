По мнению экспертов по недвижимости, съемные квартиры больше дешеветь не будут

Из девяти экспертов 45,5% считают, что цены на съемное жилье в столице будут на одну пятую дешевле, чем в декабре прошлого года, а 40 % участников склоняются к тому, что всего на одну десятую.

Тем не менее, 66,7% экспертов уверены, что в 2020 году выгоднее купить недвижимость, и только 12,1% решили, что более разумно — снимать жилье. 21,2% респондентов считают, что неважно, в собственности квартира или же она съемная.

По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, рынок аренды весной пошел ко дну, но сейчас кажется, что к этому времени падение цен приостанавливается.

«Весной из-за исчезновения туристов, студентов, а также иностранных рабочих многие съемные квартиры оставались свободными, что вкупе с общей неопределенностью привело к снижению цен. Вероятнее всего, что через какое-то время цена вернется на прежний уровень, и это не шутка», - сказал Вахтер.

«Падение цен в основном коснулось центра Таллинна, где из-за отсутствия туристов появилось больше вакансий. В других районах, где преобладают долгосрочные наниматели, жизнь была относительно нормальной, и пустых квартир не наблюдалось. Сегодня многие квартиры Airbnb сданы на длительное время и жизнь продолжается. Скорее всего, новые договоры будут заключаться по ценам того же уровня, что были до карантина. Например, в квартале Ротерманна однокомнатная квартира и раньше, и сейчас стоит 500 евро », - сказал Вахтер.

«Спад идет то больше, то меньше, но дело в том, что деньги сосредоточиваются в Таллинне и паре других крупных городов. В долгосрочной перспективе активность рынка недвижимости будет продолжаться в популярных для клиентов частях страны», - сказал Вахтер.