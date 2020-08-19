Ср, 19.08.2020
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Таллиннский зоопарк приглашает на свой 81-й день рождения

Tallinna Loomaaed

ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp

Во вторник, 25 августа, Таллиннский зоопарк отмечает 81-й день рождения. На эту же дату приходится и День экологического образования. В течение дня в Таллиннском зоопарке пройдут различные мероприятия и выставки, организованные как самим зоопарком, так и его партнерами. Много чего нового и любопытного можно будет узнать и в «лавках открытий». Также в этот день будет присвоен годовой титул «Друг зоопарка». Поздно вечером пройдут лекции о летучих мышах и экскурсии.

В честь дня рождения билет в зоопарк – за полцены, дошкольникам — бесплатно. Тропические дома, Дом толстокожих, а также хлев Детского зоопарка – закрыты, кафе на территории зоопарка работуют как обычно.

 Кассы открыты до 18 часов, сам зоопарк – до 20.

Программа

9-20

  • День открытых дверей Школы природы в Центре экологического образования (Эхитаятетеэ, 150).
  • Самостоятельные походы в Вескиметс с книгой «Познавательная книжка для всей семьи. В лесу Вескиметс и в других местах». Ее можно приобрести в сувенирном магазине и на кассе Северных ворот.
  • Выставка «Природное богатство Эмайыги» (Музей природы Тартуского университета и Ботанический сад).
  • В фойе Центра экологического образования, выставка «Пожилые животные зоопарка» в коридоре Школы природы, «Наука о зоопарке и Таллиннский зоопарк» в старых клетках для медведей.

10-16 «Лавка открытий» около Центра экологического образования

12-18 «Лавки открытий» на территории зоопарка

10-18 Информация и мероприятия от наших партнеров

  • Сотрудники Департамента сельского хозяйства расскажут о Годе здоровья растений.
  • Работники Налогово-таможенного департамента поведают о трудовых буднях таможенных инспекторов, о том, какие вспомогательные средства они используют, какие товары нельзя привозить с собой из путешествия ввиду охраны природы, а также объяснят причины.
  • Спасательный департамент объяснит, как правильно себя вести в случае ЧП с огнем или на воде, а также в иных кризисных ситуациях.
  • Сотрудники Детского фонда Клиники Тартуского университета и Фонда поддержки Таллиннской детской больницы расскажут о своей деятельности и приглашают играть и рисовать.
  • Члены Общества охотников Эстонии поведают о диких животных Эстонии и об их следах.
  • В палатке Tikkurila AS можно будет порисовать и заняться рукоделием.

10-19 Открыт Детский зоопарк

  • 20:30-22:30 Вечер летучих мышей и экскурсии с сотрудниками Фонда эстонской природы (экскурсоводы – зоологи Рауно и Ольвер Кальда).
  • Благотворительный аукцион работ Кадри Роози в Facebook. Продажа картин Кадри Роози, написанных во время веб-экскурсий ввиду чрезвычайной ситуации, пройдет в формате аукциона. Вырученные средства пойдут на пожертвования проектам по защите исчезающих видов.
  • Кафе на территории зоопарка работают как обычно.
  • Присвоение годового титула «Друг зоопарка» и награждение.

Памятка посетителям

  • Совершеннолетним и детям, чей рост превышает 115 см, не разрешается передвигаться по зоопарку на велосипеде, самокате, скейтборде, гироскутере и на прочих подобных средствах передвижения. Оставьте их, пожалуйста, дома. Возле обоих входов на время посещения зоопарка можно припарковать велосипед на специальной стоянке.
  • Тропические дома, Дом толстокожих, а также хлев Детского зоопарка – закрыты.

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