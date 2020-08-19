Таллиннский зоопарк приглашает на свой 81-й день рождения

Во вторник, 25 августа, Таллиннский зоопарк отмечает 81-й день рождения. На эту же дату приходится и День экологического образования. В течение дня в Таллиннском зоопарке пройдут различные мероприятия и выставки, организованные как самим зоопарком, так и его партнерами. Много чего нового и любопытного можно будет узнать и в «лавках открытий». Также в этот день будет присвоен годовой титул «Друг зоопарка». Поздно вечером пройдут лекции о летучих мышах и экскурсии.