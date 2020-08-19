Новым тренером "Барселоны" назначен голландец Рональд Куман

Он сменил в этой должности Энрике Сетьена, который был отправлен в отставку в понедельник после разгромного поражения команды в четвертьфинале Лиги чемпионов от мюнхенской "Баварии" (2:8). В сезоне-2019/20 "сине-гранатовые" заняли второе место в чемпионате Испании и выбыли из Кубка страны на стадии 1/4 финала.

Куман стал пятым главным тренером из Нидерландов в истории "Барселоны", до него на этом посту работали Йохан Кройф, Франк Райкард, Луи ван Гал и Ринус Михелс.

В бытность игроком Куман выступал за "Барселону" с 1989 по 1995 год, став в составе каталонского клуба четырехкратным чемпионом Испании, а также победителем Лиги чемпионов. С 1998 по 1999 год Куман входил в тренерский штаб "сине-гранатовых", работая под руководством Луи ван Гала.