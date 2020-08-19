Береговая охрана на пляже Эмайыги помогла ударившемуся головой о речное дно подростку

Около 14 часов на пляж Эмайыги пришли двое подростков в возрасте около 16-17 лет. Береговая охрана заметила, что подростки заплыли за обозначающие границу купальной зоны буйки и прыгнули в воду головой вперед. Береговая охрана просигналила мальчикам, что заплывать за буйки небезопасно и что в реке недостаточно глубоко для прыжков головой вперед. Погода была хорошей и подростки остались на пляже, но через некоторое время вновь стали прыгать в воду на мелководье вблизи берега.

В 15.48 один из подростков, прыгнувший в воду головой вперед, вышел из воды в вялом состоянии и лег на спину на береговой линии. Береговая охрана, почувствовавшая опасность, сразу же позвонила по номеру вызова экстренной помощи 112 и попросили пострадавшего не двигаться. Он сказал, что у него головокружение и болят голова, шея и спина. На лбу у него была ссадина от удара о речное дно.

Скорая помощь прибыла за несколько минут. На пострадавшего надели шину-воротник, береговая охрана помогла безопасно переложить его на носилки, а затем медики доставили пациента в больницу.

На следующий день пострадавший связался с береговой охраной G4S, чтобы поблагодарить ее за помощь. При прыжке в воду он повредил позвонок, но он поправляется после травмы.

Купавшиеся в Эмайыги подростки привыкли прыгать в воду в озере Элва, где для этого есть специальная вышка. Береговая охрана G4S указывает на то, что в реке другие условия и там нельзя прыгать так же, как с вышки.