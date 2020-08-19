Ср, 19.08.2020
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Российские легионеры спасли "Вашингтон" от сухого вылета из плей-офф НХЛ

Александр Овечкин.

ФОТО: John E. Sokolowski/USA Today Sports

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" нанес поражение "Нью-Йорк Айлендерс" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра в Торонто завершилась волевой победой "Вашингтона" (3:2), который по ходу встречи проигрывал в две шайбы, пишет Newsru.

Все три шайбы столичного клуба забросили российские легионеры - две Александр Овечкин и одну Евгений Кузнецов. Они спасли "Вашингтон" от "сухого" вылета из плей-офф были признаны первой и второй звездами матча соответственно.

На счету Овечкина теперь 69 шайб в розыгрышах Кубка Стэнли, он обогнал по этому показателю Горди Хоу и капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби, выйдя на 18-е место.

Также нельзя обойти вниманием 13-й гол Овечкина в кубковых матчах, где его команде грозил немедленный вылет из плей-офф. Лишь пять игроков в истории лиги могут похвастаться большим количеством подобных подвигов.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Айлендерс". Следующая игра пройдет в Торонто 20 августа.

В истории НХЛ команды, ведущие 3-0 в серии, выигрывали противостояние в 97,9% случаев (190-4).

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