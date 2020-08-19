Российские легионеры спасли "Вашингтон" от сухого вылета из плей-офф НХЛ

Все три шайбы столичного клуба забросили российские легионеры - две Александр Овечкин и одну Евгений Кузнецов. Они спасли "Вашингтон" от "сухого" вылета из плей-офф были признаны первой и второй звездами матча соответственно.

На счету Овечкина теперь 69 шайб в розыгрышах Кубка Стэнли, он обогнал по этому показателю Горди Хоу и капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби, выйдя на 18-е место.

Alex Ovechkin pulled the @Capitals even with his 68th career postseason goal.



He moved into a tie with Gordie Howe and Sidney Crosby for 18th place on the NHL’s all-time list. https://t.co/p7ABK5Z9Gc #NHLStats #StanleyCup pic.twitter.com/whelyCy6K3 — NHL Public Relations (@PR_NHL) August 19, 2020

Также нельзя обойти вниманием 13-й гол Овечкина в кубковых матчах, где его команде грозил немедленный вылет из плей-офф. Лишь пять игроков в истории лиги могут похвастаться большим количеством подобных подвигов.

Alex Ovechkin scored his 12th and 13th career goals in games where the @Capitals faced elimination.@ovi8 now trails only five skaters for the most career goals when facing elimination in NHL history. #NHLStats #StanleyCup pic.twitter.com/LS4zpsyGvp — NHL Public Relations (@PR_NHL) August 19, 2020

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Айлендерс". Следующая игра пройдет в Торонто 20 августа.