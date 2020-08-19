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Следствие подозревает, что мужчина, протаранивший на шоссе в Берлине несколько машин, был исламистом и совершил теракт.

Как подозревают следователи в Германии, мужчина, протаранивший на шоссе в Берлине сразу несколько автомобилей, мог совершить это нападение "из исламистских побуждений".

Во вторник, около 7 часов вечера, подозреваемый, судя по всему умышленно, совершил три аварии на шоссе A100 недалеко от центра Берлина. В частности, он сбил мотоциклиста, который врезался в легковой автомобиль. Водитель мотоцикла доставлен в больницу в тяжелом состоянии, трое пассажиров автомобиля также серьезно пострадали.

По словам очевидцев, 30-летний мужчина иракского происхождения, совершивший этот акт, утверждал, что у него в металлическом оружейном ящике находится "опасный предмет". Он также выкрикивал "Аллаху Акбар" и "не подходите, а не то умрете."

Позже в ящике ничего обнаружено не было.

Reuters В результате серии аварий на шоссе в Берлине сострадало по меньшей мере 6 человек, трое из них - серьезно

Следователи рассматривают это нападение как политически или религиозно мотивированное. "Учитывая все обстоятельства, мы не думаем, что это случайная авария, - заявил представитель полиции, - последние данные указывают на то, что это может быть исламистское нападение."

При этом следствие не исключает, что у мужчины могли быть и психологические проблемы.

По данным немецких СМИ, подозреваемый, Самрад А, проживает в центре для беженцев, где, возможно, и произошла радикализация его взглядов. Теперь ему могут быть предъявлены три обвинения в попытке убийства.

Центр Берлина уже становился мишенью для террористов в декабре 2016 года, когда боевик-исламист, уроженец Туниса Анис Амри, направил свой грузовик в толпу на рождественской ярмарке. Тогда погибло 12 человек и еще 49 получили травмы.