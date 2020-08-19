Картина дня: что несет новый учебный год, гибель протестующего и ограничения путешествий

В больнице умер житель Бреста, в которого силовики выстрелили в ходе протестов

В военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов. Об этом Tut.by рассказали родственники брестчанина. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов. Читать далее...

Минобразования: если заболеет один ученик, на карантин уйдет весь класс

Сегодня на пресс-конференции министр образования Майлис Репс выступила по важнейшим темам приближающегося учебного года и рассказала о рекомендациях, данных учебным заведениям. Читать далее...

Авария на шоссе в Берлине: возможно, это теракт

Следствие подозревает, что мужчина, протаранивший на шоссе в Берлине несколько машин, был исламистом и совершил теракт. Читать далее...

Урожай, бревно в глазу, черная сотня и фейки: о чем говорил Лукашенко на совещании

В среду, 19 августа, Александр Лукашенко снова созвал совещание Совета безопасности Беларуси. Национальное информационное агентство Беларуси "Белта" частями приводит его слова, сказанные во время заседания. Rus.TVNET приводит наиболее интересные из них.

С понедельника меняются требования самоизоляции при въезде в Эстонию

С понедельника, 17 августа, требование двухнедельной самоизоляции распространяется на прибывающих из Австрии, Австралии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Кипра, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции. Читать далее...

Михаил Кылварт: количество семей, нуждающихся в помощи, оказалось больше, чем ожидали

Сегодня Таллиннская городская управа провела пресс-конференцию на русском языке, в которой приняли участие мэр Михаил Кылварт, вице-мэр Андрей Новиков и старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. Читать далее...

В Эстонии подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1162 теста на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, семь проб дали положительный результат. Читать далее...

У администраций школ перед началом учебного года много вопросов без ответа

Вчера правительство сообщило, что в школах отменяется 50-процентное ограничение на заполняемость помещений, пишет Postimees. Сегодня Министерство образования и науки на пресс-конференции огласит рекомендации относительно того, как школы должны себя вести, если коронавирус вновь начнет распространяться. У школ по всей Эстонии накопилось очень много вопросов к министерству, есть вопросы у родителей и самоуправлений: что делать, если поднимется новая волна?

ЕС и Великобритания возобновили переговоры о последствиях Брекзита

В течение двух дней около 100 экспертов будут обсуждать в Брюсселе в составе рабочих групп спорные вопросы, касающиеся будущих правил конкуренции, прав на рыболовство, сотрудничества в сфере юстиции и поставок. Читать далее...

По мнению экспертов по недвижимости, съемные квартиры больше дешеветь не будут

1Partner Kinnisvara провел опрос среди специалистов крупнейших бюро недвижимости Эстонии, и 85% участников прогнозируют, что цены съемных квартир в Таллинне в конце этого года будут на 10-20 процентов ниже, чем в то же время прошлого года, но дальнейшего снижения не произойдет. Читать далее...

Финляндия исключила Эстонию из списка стран, гражданам которых необходимо соблюдать карантин