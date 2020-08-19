Фото ⟩ В Тискре продается идеально подходящий для семьи дом

Дом с ухоженным садом и разумными коммунальными платежами, общей площадью 222 квадратных метра, расположенный на тихой тупиковой улице, поменяет хозяина за 365 000 евро.

Дом в Тискре. ФОТО: KV.EE

На первом этаже расположены кухня, гостиная, сауна, спальня, две ванные комнаты и туалет. На втором этаже - две спальни с гардеробной и туалетом. Из комнат второго этажа можно выйти на две отдельные террасы.

Дом в Тискре. ФОТО: KV.EE

Дом отапливается воздушно-тепловым насосом, а солнечные батареи, установленные на крыше, помогают вырабатывать электроэнергию. Здание, построенное в 2007 году, последний раз ремонтировалось в 2019-м.

Дом в Тискре. ФОТО: KV.EE