Полиция ищет пропавшую в Пярнумаа 50-летнюю женщину

Полиция просит помощи в установлении местонахождения проживающей в Пярну 50-летней Марве, которую в последний раз видели около 10 часов утра пятого августа на Пярнуском автовокзале. Куда Марве направилась дальше, неизвестно.
Об исчезновении Марве сегодня в полицию сообщили встревоженные родственники. Полиция сразу же приступила к ее поискам, а также пообщалась с ее близкими. Было проверено место жительства Марве на улице Айа в Пярну, ее возможное пребывание на Таллиннской шоссе и места, где она часто бывает. Мобильный телефон Марве выключен.
15 августа Марве ждали на встрече в Тарту, однако она туда не приехала.
Марве среднего телосложения, ее рост около 165 см, у нее светлые короткие волосы и голубые глаза. Когда Марве видели на автовокзале, на ней был синеватый костюм (блузка и брюки) и джинсовая куртка.
Полиция просит всех, кто видел Марве или обладает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по адресу электронной почты anni.pallas@politsei.ee, телефону 59141282 или 112.