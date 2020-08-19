Полиция ищет пропавшую в Пярнумаа 50-летнюю женщину

Об исчезновении Марве сегодня в полицию сообщили встревоженные родственники. Полиция сразу же приступила к ее поискам, а также пообщалась с ее близкими. Было проверено место жительства Марве на улице Айа в Пярну, ее возможное пребывание на Таллиннской шоссе и места, где она часто бывает. Мобильный телефон Марве выключен.

15 августа Марве ждали на встрече в Тарту, однако она туда не приехала.

Марве среднего телосложения, ее рост около 165 см, у нее светлые короткие волосы и голубые глаза. Когда Марве видели на автовокзале, на ней был синеватый костюм (блузка и брюки) и джинсовая куртка.