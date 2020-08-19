Галерея ⟩ В Доме Стенбока собрались премьер-министры

По приглашению премьер-министра Юри Ратаса сегодня в Доме Стенбока собрались все бывшие премьер-министры Эстонии, сообщил в Facebook Дом Стенбока.
В традиционном обеде приняли участие Эдгар Сависаар, Тийт Вяхи, Андрес Таранд, Юхан Партс и Таави Рыйвас. На сегодняшней встрече обсуждались актуальные вопросы и состоялся обмен идеями о будущем страны, пишет Postimees.
Премьер-министры встречаются в Доме Стенбока четвертый год подряд. Ранее премьер-министры отметили столетие Эстонского государства и открыли фотостену с фотографиями всех бывших премьер-министров Эстонии.