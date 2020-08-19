Лукашенко распорядился пресекать протесты и усилить охрану границы

В то же время президент Белоруссии распорядился усилить охрану государственных границ, чтобы не допустить поступления в страну "боевиков, оружия, боеприпасов", а также "денег для финансирования беспорядков", передает Deutsche Welle.

Участникам стачек в Белоруссии грозит потеря работы

Кроме того, Лукашенко заявил, что тем, кто принял участие в забастовке, не следует рассчитывать на возможность вернуться на свое рабочее место позже. "Мы не должны нагнетать в трудовых коллективах обстановку. Но тем не менее: хочешь работать - работай (как я уже говорил), не хочешь - за ворота, не мешай работать другим. Но возврата потом на это предприятие быть не должно", - указал он.

То же касается, по словам Лукашенко, сотрудников белорусских СМИ. "Ушли - уходите", - заявил политик.

Лукашенко предупредил западных лидеров об ответственности за разжигание беспорядков

В то же время Александр Лукашенко дал государственным СМИ задание "активизироваться", чтобы не допустить столкновения белорусов с "историческим братским им народом - русским", а Комитету государственной безопасности (КГБ) - продолжать преследование организаторов протестов, "выявлять и пресекать" их действия.

Кроме того, Лукашенко поручил МИД довести до западных государственных лидеров позицию официального Минска относительно протестов в Белоруссии, а также - предупредить их об ответственности за разжигание беспорядков. "Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Белоруссии, официальную точку зрения", - заявил Лукашенко. "И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков - это и есть разжигание", - добавил он.

Заседание Совета безопасности Белоруссии проходило практически одновременно с экстренным саммитом ЕС по ситуации в Белоруссии. По итогам этого саммита Ангела Меркель заявила, что Евросоюз не признает официальных результатов выборов президента Белоруссии.