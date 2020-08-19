Ср, 19.08.2020
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  • Спор о закрытии русской школы в Кейла: жалоба родителей отклонена
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Спор о закрытии русской школы в Кейла: жалоба родителей отклонена

Класс. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema

Таллиннский административный суд 19 августа не нашел оснований для отмены решения властей Кейла реорганизовать в городе школьное обучение. Реорганизация приведет к тому, что с 1 сентября этого года местные первоклассники не смогут учиться на русском языке, пишет Rus.ERR.

В конце ноября прошлого года Кейлаское горсобрание проголосовало за слияние эстонской Кейлаской школы с русской Кейлаской основной школой. Решение горсобрания Кейла предусматривает, что с 1 сентября набора в первый класс на русском языке обучения в городе не будет, у учеников останется возможность обучения на русском языке со 2-го по 9-й класс.

Председатель попечительского совета Кейлаской основной школы с русским языком обучения Оксана Пост и еще несколько родителей оспорили это решение в суде.

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