Спор о закрытии русской школы в Кейла: жалоба родителей отклонена

В конце ноября прошлого года Кейлаское горсобрание проголосовало за слияние эстонской Кейлаской школы с русской Кейлаской основной школой. Решение горсобрания Кейла предусматривает, что с 1 сентября набора в первый класс на русском языке обучения в городе не будет, у учеников останется возможность обучения на русском языке со 2-го по 9-й класс.