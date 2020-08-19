Видео ⟩ Довольны ли бывшие премьер-министры Юри Ратасом?

«Я думаю, это мило, что те премьер-министры, которые проделали эту работу, встретятся с сегодняшним премьер-министром. На самом деле до 2017 года такого формата не было, а потом возникла идея, что это может быть и в преддверии 20 августа», - объяснил премьер-министр Юри Ратас передаче Suvereporter.

В прошлом году приглашение премьер-министра проигнорировали все бывшие премьер-министры из Партии реформ - Сийм Каллас, Андрус Анисп и Таави Рыйвас, чтобы выразить свое недовольство работой правительства. Прибывший сегодня Таави Рыйвас признал, что его отношение к правительству не изменилось и он понимает, почему не приехали Ансип и Каллас.

«Я это полностью понимаю, у меня также есть очень сильный протест против сегодняшнего правительства. Но сегодня я сделал этот выбор, потому что здесь много людей, с которыми приятно познакомиться. В то же время мое отношение к власти и этим очень серьезным ошибкам и даже вредным решениям, которые были приняты, не изменилось. В прошлый раз основная причина, по которой я не приехал, заключалась в том, что у нас была годовщина свадьбы и планы были составлены таким образом, что не получалось приехать около полудня. В этом году планы составлены так, чтобы можно было приехать», - пояснил Рыйвас.

Бывший премьер-министр Март Сийманн, напротив, похвалил сегодняшнее правительство. «Премьер-министр хорошо справляется, и правительство тоже. Я думаю, что если вас приглашают и вы не приезжаете по политическим мотивам, то это не показывает хорошее воспитание», - сказал Сийманн, но уточнил, что не знает, почему не приехали Ансип и Каллас.

Тийт Вяхи также полагает, что, несмотря на некоторые разногласия, правительство ведет дела эстонского государства и народа. Эдгар Сависаар отметил, что справился ли Юри Ратас с постом премьер-министра станет ясно только после истечения срока его полномочий, и вместо этого похвалил политиков EKRE. «Мне нравится EKRE. К некоторым вещам они подошли по-новому, и это хорошо», - сказал Сависаар. «Если народ захочет, то к власти придет Партия реформ, и если захочет, то - EKRE, вот так и идет политика», - сказал Сависаар.

Juhan Parts meenutas oma töiseid aegu Stenbocki majas ja kinnitas, et valitsushoones tema töö ajal elanud kuulus Partsi kass, kes kunagi oma küüned toonase välisministri Kristiina Ojulandi kätte lõi, on jätkuvalt elu ja tervise juures ning elab Nõmmel. «Ta on juba päris eakas, 18 aastat vana,» muigas Parts.