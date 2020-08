Видео ⟩ Довольны ли бывшие премьер-министры Юри Ратасом?

Juhan Parts meenutas oma töiseid aegu Stenbocki majas ja kinnitas, et valitsushoones tema töö ajal elanud kuulus Partsi kass, kes kunagi oma küüned toonase välisministri Kristiina Ojulandi kätte lõi, on jätkuvalt elu ja tervise juures ning elab Nõmmel. «Ta on juba päris eakas, 18 aastat vana,» muigas Parts.