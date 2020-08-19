ФОТО: BBC News

В Беларуси после выборов уже почти полторы недели ежедневно проходят акции протеста. Рабочие крупнейших предприятий выходят на забастовки, требуя отставки Александра Лукашенко, которого ЦИК объявил президентом страны. Параллельно ЕС собирается вводить новые санкции против Беларуси, такую возможность не исключают и США. Как политический кризис скажется на экономике страны?

За последние дни в Беларуси на протесты вышли сотрудники сразу нескольких крупных предприятий. Почти каждый день становится известно о новых забастовках и акциях протеста на белорусских заводах.

Сотрудники предприятий устраивают встречи с руководством, на которых зачитывают коллективные обращения. Рабочие требуют остановить насилие, отправить в отставку Александра Лукашенко и признать президентом Беларуси Светлану Тихановскую. Протестующие, как правило, жалуются на угрозы со стороны начальства и чиновников. Сам Лукашенко заявлял, что бастующих сотрудников нужно увольнять.

На некоторых заводах производство приостанавливалось. Например, рабочие "Беларуськалия" - одного из крупнейших в мире поставщиков калийных удобрений - полностью остановили добычу руды, сообщает TUT.BY. Работники компании, по данным издания, во вторник утверждали, что рудники не работают, руда не отгружается.

Руководство завода проводит переговоры о безопасной остановке производства. В среду, 19 августа, несколько сотен шахтеров завода собрались в центре Солигорска и публично обсуждали начало забастовки. Представители стачкома заявили, что под заявлением о начале забастовки подписались более 4 тысяч человек, передает TUT.BY. Однако неясно, работает ли сейчас завод и восстановлена ли добыча на шахтах.

Протестуют также рабочие Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). На предприятие 17 августа прилетел Лукашенко. Во время его выступления рабочие начали скандировать "Уходи". После паузы Лукашенко ответил: "Спасибо". Уже после выступления один из рабочих крикнул Лукашенко: "Застрелись, офицер!" После этого действующий президент подошел к группе мужчин. "Не волнуйтесь, я вас избивать не буду. Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко, поэтому будь мужиком. Вас толпа, а я один", - сказал Лукашенко, окруженный телохранителями.

Рабочих "Белорусского автомобильного завода" - производителя карьерных самосвалов - 17 августа заперли в цеху. Вместо того, чтобы работать, они начали маршировать по цеху и скандировать "Жыве Беларусь". Позже местные СМИ сообщали, что цеха открыли, а рабочие начали обсуждать забастовку.

Белорусский металлургический завод 17 августа на несколько часов остановил работу всех печей. СМИ сообщали противоречивую информацию о том, собираются ли бастовать рабочие завода. Пока официально забастовку они не объявляли.

Свои требования руководству выдвинули также рабочие НПЗ "Нафтан" и химзавода "Полимир" в Новополоцке. Как рассказал Би-би-си один из рабочих, производство на "Полимире" взрывоопасное, поэтому вряд ли его остановят, но варианты забастовок обсуждаются. О забастовке ранее объявляли и рабочие второго белорусского НПЗ, который находится в Мозыре.

Свой протест выражают рабочие других предприятий Беларуси, в том числе Минского автомобильного завода, Минского тракторного завода, производителя автокомпонентов "Белкард", производителя холодильников "Атлант", производителя троллейбусов и трамваев "Белкоммунмаш", производителя удобрений "Гродно Азот", сахарных заводов, строительных компаний, химических заводов и других предприятий.

Многие работники заводов жалуются на давление со стороны руководства и угрозы увольнения, поэтому сообщений о готовящихся забастовках стало меньше. Однако угроза забастовок на крупнейших предприятиях страны сохраняется.

Как скажутся протесты на экономике страны?

Длительные протесты рабочих могут стать серьезным ударом по экономике Беларуси, считают экономисты.

На промышленность в стране приходится четверть ВВП, но от этой сферы зависят еще и крупные сопутствующие отрасли - в первую очередь, логистика и транспорт. Любые проблемы в промышленности неизбежно отразятся на секторе услуг, на который приходится 49% ВВП.

Две трети промышленности сконцентрированы в шести отраслях: продовольствие, нефтепереработка, химические продукты, металлургия, резиновые и пластмассовые изделия, машины и оборудование.