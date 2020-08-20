Навальный с отравлением находится без сознания в реанимации

Российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете во время сегодняшнего рейса Томск - Москва и был госпитализирован. Его пресс-секретарь сообщает в Twitter, что Навальный находится без сознания в реанимации.
Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020
Она предполагает, что Навальный был отравлен, как и год назад, когда Навальный сидел в спецприемнике.
Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020
Из-за резко ухудшившегося состояния политика самолет пришлось срочно сажать в Омске.