Чт, 20.08.2020
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Навальный с отравлением находится без сознания в реанимации

Алексей Навальный.

ФОТО: SHAMIL ZHUMATOV/REUTERS

Российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете во время сегодняшнего рейса Томск - Москва и был госпитализирован. Его пресс-секретарь сообщает в Twitter, что Навальный находится без сознания в реанимации.

Она предполагает, что Навальный был отравлен, как и год назад, когда Навальный сидел в спецприемнике.

Из-за резко ухудшившегося состояния политика самолет пришлось срочно сажать в Омске. 

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