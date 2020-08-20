Чт, 20.08.2020
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Навальный с отравлением находится в реанимации в состоянии комы
Обновлено в 11.18

Алексей Навальный.

ФОТО: SHAMIL ZHUMATOV/REUTERS

Российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете во время сегодняшнего рейса Томск - Москва и был госпитализирован. Его пресс-секретарь сообщает в Twitter, что Навальный находится без сознания в реанимации.

Она предполагает, что Навальный был отравлен, как и год назад, когда Навальный сидел в спецприемнике.

Из-за резко ухудшившегося состояния политика самолет пришлось срочно сажать в Омске. По словам Киры Ярмыш, на данный момент Навальный подключен к искусственной вентиляции легких.

«Только что было официальное выступление представителя больницы перед журналистами — замглавврача. Сказано то же самое: стабильно тяжелое состояние, кома, ИВЛ. О диагнозе не говорит, есть ли угроза жизни — не говорит», — сообщила пресс-секретарь политика.

В авиакомпании S7, на рейсе которой Навальному стало плохо, заявили, что на борту самолета политик ничего не пил и не ел. Однако перед полетом он выпил чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. Там начали проверку, пишет «Новая газета».

По словам Анатолия Калиниченко, замглавврача Омской горбольницы №1, где лежит Навальный, отравление — одна из рассматриваемых версий. «В настоящее время есть несколько диагнозов, которые исключаются, подтверждаются или находятся в процессе уточнения. В течение сегодняшнего дня, я думаю, мы точно определимся с диагнозом. Все, что требуется, проводится в полном объеме. Никакой уверенности в том, что причиной является отравление, нет. Но это рассматривается, как одна из возможных причин ухудшения состояния. Но может быть ряд других состояний, которые возникли остро и привели к такой же клинике», - цитирует его «Город55».

В больницу была вызвана полиция и представители Следственного комитета. 

Как сообщает издание Тайга.инфо, Алексей Навальный несколько дней находился в регионах Сибири. Сначала он приехал в Новосибирск, где, по сведениям редакции, мог собирать материал для нового расследования о депутатах от «Единой России». Он также встретился с волонтерами. Затем политик отправился в Томск. Глава местного штаба Навального Ксения Фадеева отметила в беседе с Тайгой.инфо, что не замечала ничего странного в последний день визита политика.

В Новосибирске и Томске пройдут выборы горсовета и гордумы. В обоих городах избирком зарегистрировал независимых кандидатов, которых, в том числе поддерживают местные штабы Навального. Как напоминает издание, в Новосибирске независимым кандидатам удалось объединиться в коалицию «Новосибирск-2020».

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