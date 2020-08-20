Навальный с отравлением находится в реанимации в состоянии комы

Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Она предполагает, что Навальный был отравлен, как и год назад, когда Навальный сидел в спецприемнике.

Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Из-за резко ухудшившегося состояния политика самолет пришлось срочно сажать в Омске. По словам Киры Ярмыш, на данный момент Навальный подключен к искусственной вентиляции легких.

«Только что было официальное выступление представителя больницы перед журналистами — замглавврача. Сказано то же самое: стабильно тяжелое состояние, кома, ИВЛ. О диагнозе не говорит, есть ли угроза жизни — не говорит», — сообщила пресс-секретарь политика.

В авиакомпании S7, на рейсе которой Навальному стало плохо, заявили, что на борту самолета политик ничего не пил и не ел. Однако перед полетом он выпил чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. Там начали проверку, пишет «Новая газета».

По словам Анатолия Калиниченко, замглавврача Омской горбольницы №1, где лежит Навальный, отравление — одна из рассматриваемых версий. «В настоящее время есть несколько диагнозов, которые исключаются, подтверждаются или находятся в процессе уточнения. В течение сегодняшнего дня, я думаю, мы точно определимся с диагнозом. Все, что требуется, проводится в полном объеме. Никакой уверенности в том, что причиной является отравление, нет. Но это рассматривается, как одна из возможных причин ухудшения состояния. Но может быть ряд других состояний, которые возникли остро и привели к такой же клинике», - цитирует его «Город55».

В больницу была вызвана полиция и представители Следственного комитета.

Как сообщает издание Тайга.инфо, Алексей Навальный несколько дней находился в регионах Сибири. Сначала он приехал в Новосибирск, где, по сведениям редакции, мог собирать материал для нового расследования о депутатах от «Единой России». Он также встретился с волонтерами. Затем политик отправился в Томск. Глава местного штаба Навального Ксения Фадеева отметила в беседе с Тайгой.инфо, что не замечала ничего странного в последний день визита политика.