С Таллиннской телебашни вечером запустят праздничный салют

«Вечером 20 августа таллиннцы и гости города смогут увидеть необычное зрелище — впервые с высотной площадки Таллиннской телебашни будет запущен фейерверк. В Эстонии никогда прежде так высоко салют не запускали», - рассказал BNS старейшина района Пирита Тынис Лийнат, по словам которого фейерверк будет запущен с высоты 175 метров в трех направлениях.

«Праздничный салют с телебашни начнется в 21.45 и продолжится минут 5-7», - сказал Лийнат.