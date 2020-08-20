С Таллиннской телебашни вечером запустят праздничный салют

В четверг, по случаю Дня восстановления независимости Эстонии, в 21.45 с высотной площадки Таллиннской телебашни будет запущен праздничный фейерверк, а сама телебашня будет иллюминирована в сине-черно-белый цвета.
«Вечером 20 августа таллиннцы и гости города смогут увидеть необычное зрелище — впервые с высотной площадки Таллиннской телебашни будет запущен фейерверк. В Эстонии никогда прежде так высоко салют не запускали», - рассказал BNS старейшина района Пирита Тынис Лийнат, по словам которого фейерверк будет запущен с высоты 175 метров в трех направлениях.
«Праздничный салют с телебашни начнется в 21.45 и продолжится минут 5-7», - сказал Лийнат.
«Сама Таллиннская телебашня в этом году отмечает свое 40-летие и в связи с очередной годовщиной восстановления независимости она будет иллюминирована в сине-черно-белый цвета, цвета государственного флага», - добавил старейшина.