Видео ⟩ Такого вы еще не видели: с Таллиннской телебашни запустили праздничный салют

«Вечером 20 августа таллиннцы и гости города смогут увидеть необычное зрелище — впервые с высотной площадки Таллиннской телебашни будет запущен фейерверк. В Эстонии никогда прежде так высоко салют не запускали», - рассказал ранее BNS старейшина района Пирита Тынис Лийнат.

Фейерверк был запущен с высоты 175 метров в трех направлениях.