Видео ⟩ Такого вы еще не видели: с Таллиннской телебашни запустили праздничный салют

В четверг, по случаю Дня восстановления независимости Эстонии, в 21.45 с высотной площадки Таллиннской телебашни был запущен праздничный фейерверк, а сама телебашня иллюминирована в сине-черно-белый цвета.
«Вечером 20 августа таллиннцы и гости города смогут увидеть необычное зрелище — впервые с высотной площадки Таллиннской телебашни будет запущен фейерверк. В Эстонии никогда прежде так высоко салют не запускали», - рассказал ранее BNS старейшина района Пирита Тынис Лийнат.
Фейерверк был запущен с высоты 175 метров в трех направлениях.
Сама Таллиннская телебашня в этом году отмечает свое 40-летие и в связи с очередной годовщиной восстановления независимости она иллюминирована в сине-черно-белый цвета, цвета государственного флага.