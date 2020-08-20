Мексика хочет участвовать в испытании российской вакцины от коронавируса

Об этом министр иностранных дел страны Марсело Эбрард сообщил в среду, 19 августа, на встрече с послом РФ Виктором Коронелли.

"Мы обсудили вакцину "Спутник V". Выразил ему (послу России в Мексике. - прим. ред.) наш интерес к участию в третьей фазе, чтобы получить вакцину в Мексике как можно скорее", - написал Эбрард в своем профиле в сети микроблогов Twitter.

В Мексике зафиксировано более полумиллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 58 тысяч человек умерли от COVID-19. По показателю смертности страна находится на третьем месте после США и Бразилии.

Президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации препарата, разработанного Национальным исследовательским центром имени Николая Гамалеи. Вакцина "формирует устойчивый иммунитет" и "прошла все необходимые проверки", заверил он.

15 августа Минздрав РФ сообщил о выпуске первой партии вакцины. Прививать планируется, прежде всего, медработников и лиц, находящихся в группе риска. Как заявляли в министерстве, вакцинация будет происходить одновременно с "пострегистрационными исследованиями".

Опасность вакцинации до масштабных испытаний

В то же время многие эксперты критикуют регистрацию вакцины, не прошедшей третью фазу испытаний, которая подразумевает тестирование препарата на тысячах добровольцев. С соответствующим заявлением выступила, в частности, Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), объединяющая фармацевтические компании и участников российского рынка КИ. Об опасности преждевременной вакцинации миллионов людей предупредил и министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.