СМИ: Трамп хотел обменять "грязный" Пуэрто-Рико с "нищими" островитянами на Гренландию

По словам экс-чиновника, он лично слышал от президента такое предложение в августе 2018 года, когда сотрудники американской администрации регулярно ездили в Пуэрто-Рико, чтобы координировать усилия по ликвидации последствий урагана, пишет Newsru.com.

"Однажды, прежде чем мы уехали, он сказал, что он не просто хочет приобрести Гренландию, а что он хочет понять, может ли он продать, обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, потому что, по его словам, Пуэрто-Рико грязен, а люди там бедны", - приводит издание слова Тейлора.

Собеседник отметил, что предложение президента возмутило его. По словам Тейлора, Трамп не шутил, поскольку действительно был настроен враждебно по отношению к Пуэрто-Рико.

Тейлор после ухода из министерства внутренней безопасности стал критиком Трампа. Кроме того, он поддержал будущего кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена, передает "Интерфакс".

Пуэрто-Рико - зависимая от Вашингтона территория, которая находится под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью. Хотя верховная власть здесь принадлежит Конгрессу США, Пуэрто-Рико имеет систему самоуправления.

В прошлом году газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на двух помощников президента Трампа, что президент неоднократно спрашивал их и других сотрудников администрации о возможности купить Гренландию. По их данным, глава государства даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта, который Трамп считал лишь крупной сделкой с недвижимостью.

Впоследствии сам Трамп заявил, что приобретение США у Дании острова Гренландия было бы стратегически интересным, но этот вопрос не является приоритетным.

Гренландия - самый большой остров в мире. Юридически он принадлежит Дании, однако располагает широкой автономией. На острове ходит датская крона, однако в состав Евросоюза, в отличие от материковой Дании, Гренландия не включена. Большая часть острова покрыта льдом. Население Гренландии составляет порядка 56 тысяч человек.

После Второй мировой войны, в 1946 году, 33-й президент США Гарри Трумэн предложил Дании купить у нее Гренландию за 100 миллионов долларов, но получил отказ. В 1876 году Государственный департамент США также изучал вопрос покупки Гренландии и Исландии.

Информация о возрождении американских планов по покупке Гренландии была воспринята в Копенгагене негативно. Датский премьер-министр Метте Фредериксен назвала идею абсурдной и указала, что остров не продается. Позже она и вовсе отказалась обсуждать это. В связи с этим Трамп отложил запланированный на 2 - 3 сентября 2019 года визит в Данию.Другие датские политики высказались еще более резко. Представитель Датской народной партии Сёрен Йесперсен назвал смехотворным предположение о том, что Дания продаст США 50 тысяч своих граждан. "Если он в самом деле обдумывает такой план, это окончательное доказательство того, что он сошел с ума", - заявил Йесперсен о Трампе.

Депутат и лидер Красно-Зеленого альянса Дании Пернилле Скипер отметила, что "это многое говорит о Трампе, который в самом деле полагает, что можно купить целую страну и весь народ". Она также написала в соцсети, что "Трамп живет на другой планете".