"Бавария" разгромила "Лион" и стала вторым финалистом Лиги чемпионов

Два гола в составе немецкого клуба провел Серж Гнабри, сделав это на 18-й и 33-й минутах. На 88-й минуте отличился Роберт Левандовски. Игра прошла в Лиссабоне.

В финале 23 августа "Бавария" сыграет с французским клубом "Пари Сен-Жермен".

"Бавария" является пятикратным победителем Лиги чемпионов (с учетом предшествовавшего турниру Кубка чемпионов), кроме того, она пять раз играла в финалах. "Пари Сен-Жермен", в свою очередь, впервые стал финалистом главного клубного турнира Европы.