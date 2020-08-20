Виадук Рокка-аль-Маре сияет в сине-черно-белом цвете

У виадука Рокка-аль-Маре появилось динамическое освещение, которое можно менять в зависимости от годовщин и событий. По случаю Дня восстановления независимости Эстонской Республики виадук будет сине-черно-белым, при этом в дальнейшем в дни государственных праздников виадук также будет окрашен в цвета государственного флага.
Вице-мер Калле Кландорф сказал, что реконструированная кольцевая развязка Хааберсти сделала ранее загруженную транспортную развязку безопаснее и быстрее. «Жители Таллинна и соседних волостей приняли новый перекресток очень хорошо. В то же время мы хотим, чтобы кольцевая развязка Хааберсти выглядела не просто как асфальт и бетон, но и украшала район. На перекрестке высажены цветы и выполнено световое решение виадука. Пешеходные туннели тоже ждут особых решений», - пояснил Кландорф.
Старейшина района Хааберсти Андре Ханимяги очень доволен тем, что уже построенный виадук каждый год продолжает преподносить жителям новые сюрпризы. «Виадук Рокка-аль-Маре несомненно является одной из достопримечательностей района, который своим новаторским световым решением радует глаз прохожих темными вечерами. Также важно, что теперь в Хааберсти есть возможность отмечать разные праздники и привлекать внимание, например, к различным социальным кампаниям через один важный объект», - сказал старейшина района.
Строительные работы на кольцевой развязке улиц Эхитаяте-теэ, Раннамыйза-теэ и Палдиского шоссе обошлись в 20,2 миллиона евро. Объем работ включал реконструкцию и строительство участков дороги, строительство виадука, реконструкцию старых, а также строительство новых пешеходных и велосипедных дорожек.
В этом году на виадук также было добавлено решение динамического освещения. В рамках конкурса проектов, проведенного Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, световое решение, подготовленное инженерным бюро Delta-E, было признано лучшей работой. Работы проводились в рамках проекта «Реконструкция перекрестка Хааберсти в Таллинне», который частично финансирован Фондом сплочения.