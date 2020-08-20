Полиция нашла пропавшую 15-летнюю Диану, но продолжает искать 16-летнюю Эвелину

Но полиция по-прежнему разыскивает 16-летнюю Эвелину, которая должна была вернуться из дома в Образовательную коллегию Маарьямаа, но не вернулась. В тот день девочка села в Нарве на автобус, но, доехав до Тарту, позвонила близким и сказала, что в школу не вернется. Вчера она сообщила близким, что находится в Тарту, но где именно - уточнять не пожелала.