Полиция нашла пропавшую 15-летнюю Диану, но продолжает искать 16-летнюю Эвелину

В четверг, 20 августа, утром полиция попросила помощи в установлении местонахождения двух девочек, которые должны были в конце прошлой недели вернуться в учебный центр в Тарту, но до сих пор не вернулись. К вечеру удалось найти одну из них.
К вечеру удалось найти 15-летнюю Диану, которая еще 15 августа должна была вернуться из дома в Образовательную коллегию Тартумаа.
Но полиция по-прежнему разыскивает 16-летнюю Эвелину, которая должна была вернуться из дома в Образовательную коллегию Маарьямаа, но не вернулась. В тот день девочка села в Нарве на автобус, но, доехав до Тарту, позвонила близким и сказала, что в школу не вернется. Вчера она сообщила близким, что находится в Тарту, но где именно - уточнять не пожелала.
Чтобы девочки, обязанные учиться, вернулись в учебный центр, полиция распространила их фотографии среди патрулей, проверила несколько мест, где они могут находиться, а теперь обратилась за помощью к населению. Если кто-то видел Эвелину в последние дни, его просят позвонить по телефону 112.