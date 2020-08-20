Полиция разыскивает 15-летнюю Диану и 16-летнюю Эвелину

15-летняя Диана должна была вернуться 15 августа из дома в Образовательную коллегию Тартумаа, но там ее до сих пор не видели. По словам близких, в тот день девушка пошла на автобус, который должен был выехать из Нарвы в Тарту, где ее должен был встречать работник школы. Однако нарвским автобусом девочка не приехала. По последним данным Диана могла поехать в Таллинн, где ее предположительно видели 17 августа.

Диана ростом около 170 см, у нее светлые волосы по плечи. На ней были светлые джинсы, черно-белый джемпер в полоску, серая кожаная куртка и черные кроссовки Nike, с собой у нее серый рюкзак.

Также полиция разыскивает 16-летнюю Эвелину, которая должна была вернуться из дома в Образовательную коллегию Маарьямаа и тоже не вернулась. В тот день девочка села в Нарве на автобус, но, доехав до Тарту, позвонила близким и сказала, что в школу не вернется. Вчера она сообщила близким, что находится в Тарту, но где именно - уточнять не пожелала.

Пропавшая Эвелина. ФОТО: Департамент полиции и погранохраны