С сегодняшнего дня можно скачать коронавирусное приложение "Hoia"

«Самый эффективный способ сдержать распространение коронавируса – это в случае появления симптомов заболевания оставаться дома и обращаться к семейному врачу, а также при передвижении держаться на безопасном расстоянии от других людей. Однако, если мы хотим продолжить жить обычной жизнью, то есть ходить на работу и в школу, в театр и на концерты, пользоваться общественным транспортом или путешествовать, то скорее всего мы не всегда сможем держаться на достаточном расстоянии. Департамент здоровья продолжит свою повседневную работу по выявлению инфицированных и их близких контактов, но мы также можем внести свой вклад в предотвращение распространения вируса. Мобильное приложение – это дополнительная действенная мера для уменьшения потенциальных контактов с коронавирусом. Я призываю жителей Эстонии заботиться о себе и своих близких, а также помогать в борьбе с коронавирусом конфиденциально и безопасно с помощью приложения», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Так выглядит новое приложение. ФОТО: Скриншот экрана телефона

Если какой-либо пользователь мобильного приложения заболеет, то он отметит себя (то есть свой анонимный код) заболевшим и другие пользователи приложения получат уведомление о возможном близком контакте с зараженным. Приложение уведомляет пользователя в том случае, если его телефон находился во время инфекционного периода на расстоянии двух или менее метров и как минимум в течение 15 минут с телефоном инфицированного. Приложение также предоставляет начальные инструкции о том, как действовать. Таким образом, приложение также будет информировать людей, которых сам инфицированный человек не знает или не помнит, позволяя им принимать меры для защиты своего здоровья и здоровья других.

При разработке приложения особое внимание было уделено конфиденциальности и безопасности. Мобильные телефоны общаются друг с другом с помощью радиосигналов Bluetooth, обмениваясь кодами, которые ничего не говорят о пользователях приложения. Через приложение государство не получает никакой информации о личности инфицированных или их близких контактах.

«Мы внедрили решение по обеспечению конфиденциальности приложения „Hoia“ до начала работ по программированию. Местонахождение людей не отслеживается, а данные о состоянии здоровья обрабатываются только для того, чтобы проверить, действительно ли человек болен коронавирусом, прежде чем отправлять уведомления. Разработка данного приложения была примером для государства как запускать услуги на основании данных», – отметил член правления Cybernetica AS Дан Богданов.

Мобильное приложение было создано в сотрудничестве между министерством социальных дел, центром инфосистем здоровья и благополучия и 12 эстонскими предприятиями - Cybernetica, Fujitsu Estonia, Guardtime, Icefire, Iglu, Mobi Lab, Mooncascade, Velvet, FOB Solutions, Heisi IT OÜ, Bytelogics и ASA Quality Services OÜ. В разработку приложения также свой вклад внесла швейцарская группа проекта DP-3T, а созданное ею решение является основой эстонского приложения.

«Основная функция приложения – это информировать пользователя о том, был ли он в тесном контакте с инфицированным COVID-19 человеком. Однако информация о заражении человека и его близких контактах является частной и ее нельзя распространять. Таким образом, мы можем сказать, что разработкой приложения мы разрешили своего рода противоречие. Мы разрешили это противоречие благодаря современной криптографии, используемой в приложении», – сказал разработчик программного обеспечения Icefire Алексей Бляхин.