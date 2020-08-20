Чт, 20.08.2020
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В четверг в Эстонии вывешены государственные флаги

Эстонский флаг на Длинном Германне.

ФОТО: Sander Ilvest

В четверг отмечается день восстановления независимости — один из трех дней в году, когда государственные флаги вывешивают на всех жилых, коммерческих и офисных зданиях.

Государственные флаги Эстонии в этот день поднимают все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые юридические лица. Для выражения сплоченности от всех остальных также ожидается поднятие сине-черно-белых флагов.

20 августа 1991 года единодушным народным решением была восстановлена независимость Эстонской Республики. Решение Верховного совета «О государственной независимости Эстонии» прекратило советскую оккупацию и восстановило государственную независимость Эстонии, в том числе были восстановлены дипломатические связи с другими странами. Восстановленную независимость Эстонии первой признала 22 августа 1991 года Исландия.

Флаги поднимают на рассвете и спускают на закате. Если флаг не спущен, его следует подсвечивать в темное время суток.

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