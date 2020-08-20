Празднование Дня Независимости начнется в Ласнамяэ концертом под открытым небом

«Несмотря на некоторые изменения в концертной программе, мы приглашаем всех провести вечер на свежем воздухе с друзьями и родственниками, наслаждаясь приятной музыкой и текущим летом», - сказал мэр Ласнамяэ Владимир Свет.

На концерте под открытым небом выступит солист Национальной оперы Вяйно Пуура, Яан Кирсс и ансамбль Estonia Brass. Концерт начнется в 17:00, вход на мероприятие свободный. Вне зависимости от времени года и благоприятного прогноза погоды мы рекомендуем одеться потеплее и, по возможности, взять с собой свитер и плед.