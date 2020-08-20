Чт, 20.08.2020
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Празднование Дня восстановления независимости начнется в Ласнамяэ концертом под открытым небом

Emeriitprofessor Rein Veidemann meenutab Eesti taasiseseisvumise puhul sellele eelnenud ärevaid päevi ja kuid ning arutleb, milleks kohustab meid kättevõidetud vabadus.

ФОТО: Margus Ansu

Правительство Ласнамяэ приглашает сегодня, 20 августа, в 17.00 на концерт в честь Дня независимости Эстонской Республики, который состоится на террасе кафе Центра Культуры Lindakivi.

«Несмотря на некоторые изменения в концертной программе, мы приглашаем всех провести вечер на свежем воздухе с друзьями и родственниками, наслаждаясь приятной музыкой и текущим летом», - сказал мэр Ласнамяэ Владимир Свет.

На концерте под открытым небом выступит солист Национальной оперы Вяйно Пуура, Яан Кирсс и ансамбль Estonia Brass. Концерт начнется в 17:00, вход на мероприятие свободный. Вне зависимости от времени года и благоприятного прогноза погоды мы рекомендуем одеться потеплее и, по возможности, взять с собой свитер и плед.

За несколько минут до 23:03 все горожане приглашаются на традиционное пение гимна Эстонской Республики в центр города, на горке Харью. Гимн поется уже третий год подряд.

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