Празднование Дня восстановления независимости начнется в Ласнамяэ концертом под открытым небом

Правительство Ласнамяэ приглашает сегодня, 20 августа, в 17.00 на концерт в честь Дня независимости Эстонской Республики, который состоится на террасе кафе Центра Культуры Lindakivi.
«Несмотря на некоторые изменения в концертной программе, мы приглашаем всех провести вечер на свежем воздухе с друзьями и родственниками, наслаждаясь приятной музыкой и текущим летом», - сказал мэр Ласнамяэ Владимир Свет.
На концерте под открытым небом выступит солист Национальной оперы Вяйно Пуура, Яан Кирсс и ансамбль Estonia Brass. Концерт начнется в 17:00, вход на мероприятие свободный. Вне зависимости от времени года и благоприятного прогноза погоды мы рекомендуем одеться потеплее и, по возможности, взять с собой свитер и плед.
За несколько минут до 23:03 все горожане приглашаются на традиционное пение гимна Эстонской Республики в центр города, на горке Харью. Гимн поется уже третий год подряд.