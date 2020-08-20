В Финляндии на рейсе из Македонии выявили 17 зараженных коронавирусом

В среду в Финляндии были обнаружены 17 инфицированных коронавирусом во время полета из столицы северной Македонии Скопье в город Турку, пишет Postimees.
Все 127 пассажиров самолета были помещены на карантин по решению врача-инфекциониста города Турку. Тест на коронавирус сдали 113 пассажиров.
Из прибывавших ранее пассажиров из Скопье 60 были заражены коронавирусом.
Финляндия классифицирует Северную Македонию как страну с высоким уровнем заражения. Полеты из Скопье будут приостановлены 29 августа.
В Финляндии за минувшие сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом. По данным Департамента здравоохранения, в настоящее время в стране зарегистрировано 7805 случаев заражения. В Финляндии 334 человека умерли в результате коронавируса.
В среду Финляндия объявила о новых строгих ограничениях на въезд, за исключением нескольких европейских стран, включая Эстонию.