В Финляндии на рейсе из Македонии выявили 17 зараженных коронавирусом

Все 127 пассажиров самолета были помещены на карантин по решению врача-инфекциониста города Турку. Тест на коронавирус сдали 113 пассажиров.

Из прибывавших ранее пассажиров из Скопье 60 были заражены коронавирусом.

Финляндия классифицирует Северную Македонию как страну с высоким уровнем заражения. Полеты из Скопье будут приостановлены 29 августа.

В Финляндии за минувшие сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом. По данным Департамента здравоохранения, в настоящее время в стране зарегистрировано 7805 случаев заражения. В Финляндии 334 человека умерли в результате коронавируса.