Истребители ВВС Франции пролетят над городами Эстонии

Об этом BNS сообщила в среду пресс-служба Главного штаба Сил обороны, по данным которой 20 августа пилоты ВВС Франции на истребителях Mirage 2000-5 совершат пролет над разными городами Эстонии. По планам в 10.10 утра самолеты пройдут в небе над Пярну, в 10.15 пролетят над Вильянди, в 10.25 над Тарту, в 10.35 над Тапа и в 10.45 над Таллинном.

Как предполагается, самолеты пролетят над городами на высоте около 1000 футов, то есть, около 300 метров.

Истребители Мираж 2000-5 ВВС Франции охраняют воздушное пространство стран Балтии из Эмари с мая по август этого года.