Писатель объясняет, почему пошел жать руку президенту в розовом платье и на каблуках

«Я не стал надевать костюм. Костюм - это своего рода мужская броня, такая форма защиты. Мужчина средних лет в костюме может говорить невероятные вещи, а люди верят ему и слушают с широко открытым ртом. Я решил выставить себя уязвимым, высмеянным, смешным. Какими часто видят женщин», - пояснил Пярнитс на своей странице в Facebook.

Выступая на церемонии в Эстонском историческом музее, Пярнитс заявил, что в аккаунте Instagram «Это не окей» было получено много сообщений о педофилии. «Дети рассказывали, что старые дяденьки занимались с ними сексом», - сказал он.

Пярнитс отметил, что в соответствии с законодательством Эстонии можно вступать в сексуальные отношения с 14-летним подростком, даже если тебе 60 лет. «Это способствует росту педофилии в Эстонии. Основные нападения на женщин и детей происходят в их собственных семьях. Это горячая табуированная тема, и меня не волнует, насколько неудобно обществу слышать об этом», - сказал он.

«Возможно, партия «Отечество», Партия реформ, Центристская партия и Соцдемы смогут объяснить, почему в нашем обществе до сих пор существуют юридические дыры, игнорирующие сексуальное насилие в отношении детей», - обратился Пярнитс к партиям.

Пярнитс предположил, что причина в том, что законы принимают мужчины. «Кажется, что брешь в законе существует просто потому, что мужчины не могут полностью понять масштаб проблемы», - сказал он, добавив, что так называемая традиционная модель семьи часто скрывает очаг насилия.