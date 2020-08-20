Симоньян назвала Тихановскую фриком, которого выбрал Запад

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала события в Белоруссии. При этом она выразила удивление тому, что часть белорусов всерьез воспринимает нового "лидера" Тихановскую. "Неужели не нашлось во всей Белоруссии никого, кроме Тихановской? Как люди могут на это вестись и выходить на улицы? Это же трэш дурного качества. В человеке нет элементарного – необходимого политического обаяния, огня в глазах. Тусклый взгляд, который что-то читает и совершенно не понимает, что говорит", – отметила она, объяснив происходящее тем, что люди просто не могут объективно оценить ситуацию и не понимают, что их может ждать в случае победы оппозиции.