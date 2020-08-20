Чт, 20.08.2020
Глядя на все чаще появляющиеся в последние дни случаи новых заражений за рубежом, я не хотел бы быть излишне оптимистичным. Таави Аас
1

Симоньян назвала Тихановскую фриком, которого выбрал Запад

Симоньян назвала Тихановскую фриком, которого выбрал Запад

ФОТО: Россия 1

Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия» назвала Светлану Тихановскую фриком, которого выбрал Запад. Она заявила, что Тихановскую проверили на IQ, и он оказался чуть выше, чем у орангутанга.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала события в Белоруссии. При этом она выразила удивление тому, что часть белорусов всерьез воспринимает нового "лидера" Тихановскую. "Неужели не нашлось во всей Белоруссии никого, кроме Тихановской? Как люди могут на это вестись и выходить на улицы? Это же трэш дурного качества. В человеке нет элементарного – необходимого политического обаяния, огня в глазах. Тусклый взгляд, который что-то читает и совершенно не понимает, что говорит", – отметила она, объяснив происходящее тем, что люди просто не могут объективно оценить ситуацию и не понимают, что их может ждать в случае победы оппозиции.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ