Tallinn Music Week и Station Narva несут потери

Поскольку за последнюю неделю процент людей, заболевших коронавирусом, превысил допустимый уровень в Великобритании, Дании, Германии, Швейцарии и Бельгии, артисты из этих стран не смогут приехать в Эстонию без обязательного соблюдения карантина. В результате, Roni Size из Англии, Mouse on Mars из Германии и Iceage из Дании не смогут выступить 26 августа на фестивале Station Narva в городе Нарва. По той же причине Iceage не сможет выступить в субботу, 29 августа, на фестивале TMW в зале Нобеля, что расположен в литейном цехе Ноблесснера. Там же отменяются выступления британских артисты The KVB и Chinchilla. Помимо этого, пришлось отменить выступления Cabal и Boundaries из Дании, Coilguns и Camilla Sparxxx из Швейцарии и Skemer из Бельгии.

«Нынешняя фестивальная программа включает артистов-представителей европейских стран, из которых в настоящее время можно приехать в Эстонию без нахождения на карантине», — комментирует руководитель музыкальной программы и продакшна фестивалей TMW и Station Narva Роман Демченко. «Возможность освободиться от ограничения на передвижения с помощью отрицательного теста не распространяется как на культурные мероприятия, которые состоятся в ближайшем будущем, так и на участников крупных спортивных соревнований. В то же время, на Station Narva наконец-то выступит Томми Кэш, которого мы приглашаем туда еще с 2018 года, но во время проведения фестиваля он всегда был на зарубежных гастролях».

Запланированный на 29 августа концертный вечер Sevkabel Port и Stereoleto в зале Нобеля в литейном цехе Ноблесснера не состоится. Для остальных артистов, значившихся в лайн-апе того же вечера, будут найдены новые возможности для выступлений в рамках музыкальной программы TMW.

26 августа на главной сцене фестиваля Station Narva в качестве новых хедлайнеров выступят известные эстонские артисты Томми Кэш и NOËP. Для обоих это будут их первые сольные выступления в Нарве. Состав выступающих на рок-сцене клуба Ro-Ro и в танцевальном зале, расположенном в лодочных гаражах исторического здания хлопкового склада, а также на главной сцене в Нарвском городском порту выглядит так: Джесси Маркин из Финляндии, Бендик Гиске из Норвегии, Fremen из Польши и эстонские артисты Анна Канеэлина, Lexsoul Dancemachine, Manna, Levski, Masha Ye и Bible Club, нарвские группы «Там и Тут» и Pale Alison и диджеи из йыхвиского Jaama 6. Дополнительная информация: stationnarva.ee.