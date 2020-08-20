Верховный суд сохранил пятилетний срок за комментарий о взрыве в ФСБ

"Верховный суд РФ, рассмотрев кассационную жалобу по делу 36-летнего жителя Калуги Ивана Любшина, обвиненного в оправдании терроризма за комментарии в соцсети, постановил оставить его приговор без изменения", - сообщает движение Льва Пономарева "За права человека" (ликвидировано по решению Верховного суда).

На заседании суда присутствовал эксперт движения Олег Еланчик. Суд не учел состояние здоровья Любшина - хроническую бронхиальную астму средней тяжести, которая входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания под стражей, говорится в сообщении.

Ранее за высказывания о взрыве в здании управления ФСБ по Архангельской области в октябре 2018 года судили журналистку Светлану Прокопьеву и других людей.

Дело Любшина

5 марта этого года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием интернета) из-за нескольких комментариев, которые мужчина написал в соцсети "ВКонтакте".

Прокурор запрашивал шесть лет и один месяц колонии.

Как обращали внимание правозащитники, суд не учел, что у Любшина двое детей, а сам он болеет астмой второй степени тяжести, обостряющейся на фоне аллергии.

Поводом для дела по статье о публичном оправдании терроризма стали комментарии, в которых Любшин называл героем 17-летнего жителя Архангельска Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв в здании ФСБ.

Комментарии Любшин написал еще в октябре 2018 года, но задержан был спустя год. Житель Калуги рассказывал, что при задержании его избили сотрудники ФСБ. Врачи скорой помощи и судмедэксперты зафиксировали у него многочисленные гематомы, однако Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело.

В 2017 году в отношении Любшина возбудили три уголовных дела также из-за постов во "ВКонтакте". Его признали виновным в возбуждении ненависти (ч. 2 ст. 282 УК РФ), но в 2019 году дело закрыли после частичной декриминализации этой статьи. По обвинению в реабилитации нацизма его оштрафовали на 200 тысяч рублей, а обвинения в распространении порнографии были сняты.

Правозащитный центр "Мемориал" (находится в статусе иностранного агента по решению минюста) признал Любшина политическим заключенным.

Кого еще судили

Из-за высказываний о взрыве в Архангельске осудили уже несколько человек из разных регионов.

В июле суд оштрафовал на 500 тысяч рублей псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, рассуждавшую о мотивах подростка на радио (прокурор требовал назначить ей шесть лет колонии).

В декабре 2019 года 350 тысяч рублей штрафа получила карельская анархистка Екатерина Муранова.

На прошлой неделе суд в Петербурге направил на принудительное лечение 68-летнего пенсионера из Петербурга Александра Коваленко.