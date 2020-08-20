Картина дня: День восстановления независимости, Навальный в коме и выход коронавирусного приложения

Это один из трех дней в году, когда государственные флаги вывешивают на всех жилых, коммерческих и офисных зданиях. Читать далее...

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 885 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, двадцать проб дали положительный результат. Читать далее...

Российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете во время сегодняшнего рейса Томск - Москва и был госпитализирован. Его пресс-секретарь сообщает в Twitter, что Навальный находится без сознания в реанимации. Читать далее...

По прибытии в аэропорт Минск в 19.00 их тут же отвели с паспортного контроля в сторонку, и они были вынуждены провести 19 часов под замком без паспорта и багажа. Читать далее...

В своем обращении по случаю Дня восстановления независимости спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас напомнил, что 29 лет назад империя зла рассыпалась на части и Эстония объявила о восстановлении своей независимости и отсоединилась от оккупировавшего нас Советского Союза. Читать далее...

С сегодняшнего дня через Google Play и App Store можно скачать мобильное приложение „Hoia“, которое благодаря своим пользователям поможет ограничить распространение коронавируса. Читать далее...