ERSO и Рейн Раннап на Певческом поле представят музыку и песни рок-группы Ruja

Об этом BNS сообщили устроители концерта, отметив, что солист и аранжировщик Рейн Раннап, наряду с Эстонским государственным симфоническим оркестром ERSO пригласит на сцену гитаристов Петера Пыдера и Йоргена Паккаса, бас-гитариста Каарела Лийва, ударника Рамуэля Тафенау и клавишника Каспара Тамбура. Дирижировать выступлением будет Каспар Мянд.

«Я очень рад очередному масштабному проекту сотрудничества. Я уверен, что мои новые произведения зазвучат в наилучшем качестве, которое только можно себе представить. Составляя оркестровку, я старался сделать так, чтобы музыкантам и симфонического оркестра было бы интересно сыграть эту программу», - пояснил Рейн Раннап.

В четверг в программу концерта включены любимые мелодии и песни самого Раннапа, многие из которых эстонская публика знает наизусть - “Eesti muld ja Eesti süda”, “Rahu”, “Nii vaikseks kõik on jäänud”, “Ilus maa”, “Suudlus läbi jäätund klaasi”, “Need ei vaata tagasi”, “Sa oled mul teine”, “Õunalaul”, “Eile nägin ma Eestimaad”, “Must lind”, “Must ronk”, “Kel on laulud laulda” и многие другие.

В последний раз музыка группы Ruja звучала на Певческом поле в Таллинне ровно три года назад, на концерте 20 августа 2017 года, собравшем 14 000 зрителей под девизом “Eesti muld ja Eesti Ruja”.

Насыщенный сезон оркестра ERSO продолжится участием в совместном проекте симфонических оркестров стран Балтии в Вентспилсе, куда от коллектива поедут 12 музыкантов, затем состоятся концерты под открытым небом в Цесисе и после этого — открытие серии концертов Дней Арво Пярта в столичной церкви Яани.