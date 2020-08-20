Ратас поблагодарил участвовавших в восстановлении Эстонской Республики

«Сегодня, в этот прекрасный день, когда здесь, на длинной башне Германа, и на тысячах домов и дворов по всей Эстонии вывешен сине-черно-белый флаг, уместно подумать обо всех людях и поколениях, благодаря которым наша Эстонская Республика является такой, как мы ее любим: о тех, кто основал и увековечил нашу свободу, и других, кто носил ее в своих сердцах и поддерживал десятилетиями», - сказал премьер-министр.

По словам Ратаса, народ Эстонии, который изо всех сил пытался справиться с трудностями событий, восстановивших их независимость, заслуживает признания, как и все остальные, кто внес свой вклад в восстановление и реконструкцию нашей страны.

Отдельно на торжественном заседании Ратас поблагодарил 69 женщин и мужчин, которые 29 лет назад сказали свое слово о восстановлении национальной независимости Эстонии в Верховном Совете Эстонской Республики.