Фото ⟩ К памятному камню 20 августа возложили цветы

Клуб 20 августа также провел традиционное торжественное заседание в Белом зале замка Тоомпеа. С приветственным словом к присутствующим обратились спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас и премьер-министр Юри Ратас.

По словам спикера Рийгикогу Хенна Пыллуасса, основание Эстонской Республики в 1918 году и восстановление ее независимости в 1991 году – неповторимые и важнейшие исторические события. «Принятое 20 августа решение – действительно монументальный момент для нашего народа, начало нового времени, возврат из коммунистического загробного мира», – сказал Пыллуаас. Спикер Рийгикогу поблагодарил всех членов Клуба 20 августа и жителей Эстонии, которые помогли восстановить независимость Эстонской Республики.

Премьер-министр Юри Ратас выразил благодарность тем 69 мужчинам и женщинам, которые вынесли историческое решение о восстановлении независимости Эстонии в вечерние часы этого же дня 29 лет тому назад. По словам Ратаса, они, рискуя своими жизнями, дали нам неоценимый подарок – свободную Эстонию. «Свобода для одного маленького народа – это и есть мечта, которая стала для всех нас реальностью», – сказал Ратас. Он поблагодарил всех, кто помогал в восстановлении независимости и дальнейшем развитии страны и пожелал Эстонии сил и процветания.

С приуроченным к празднованию Дня восстановления независимости докладом выступил член Клуба 20 августа Антс Веэтыусме. В своем выступлении он обратился к воспоминаниям о восстановлении государственности Эстонии, сотрудничестве с многочисленными международными организациям и напомнил о важности сотрудничества между Балтийскими странами. Он упомянул и текущую ситуацию в Беларуси, отметив, что это – пример того, когда власть отдаляется от народа. «Мы должны постоянно следить за обстановкой», – добавил Веэтыусме.