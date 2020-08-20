Некоторые жители Ласнамяэ останутся без горячей воды

Ремонтные работы начнутся в 18 часов в пятницу, 21 августа, и завершатся не позднее 4 часов утра в субботу, 22 августа.

В это время ожидается отключение горячей воды в зданиях клиентов Utilitas на улицах Анни и Каху, Петербургском шоссе и улицах Пикри, Пласти, Пунане, Викерлазе и Вилисуу. Точные адреса отключений доступны на сайте Utilitas.