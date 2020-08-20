Чт, 20.08.2020
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Некоторые жители Ласнамяэ останутся без горячей воды

Вода. Иллюстративное фото.

ФОТО: Toomas Huik

Предприятие Utilitas в пятницу, 21 августа, проведет в Таллинне в районе жилого квартала Лаагна ремонт теплотрассы, в этой связи возможны перебои в водоснабжении.

Ремонтные работы начнутся в 18 часов в пятницу, 21 августа, и завершатся не позднее 4 часов утра в субботу, 22 августа.

В это время ожидается отключение горячей воды в зданиях клиентов Utilitas на улицах Анни и Каху, Петербургском шоссе и улицах Пикри, Пласти, Пунане, Викерлазе и Вилисуу. Точные адреса отключений доступны на сайте Utilitas.

Работы не приведут к ограничению движения. Компания Utilitas проинформировала об отключении горячей воды администраторов зданий.

Utilitas приносит клиентам извинения за доставленные неудобства.

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