Некоторые жители Ласнамяэ останутся без горячей воды

Предприятие Utilitas в пятницу, 21 августа, проведет в Таллинне в районе жилого квартала Лаагна ремонт теплотрассы, в этой связи возможны перебои в водоснабжении.
Ремонтные работы начнутся в 18 часов в пятницу, 21 августа, и завершатся не позднее 4 часов утра в субботу, 22 августа.
В это время ожидается отключение горячей воды в зданиях клиентов Utilitas на улицах Анни и Каху, Петербургском шоссе и улицах Пикри, Пласти, Пунане, Викерлазе и Вилисуу. Точные адреса отключений доступны на сайте Utilitas.
Работы не приведут к ограничению движения. Компания Utilitas проинформировала об отключении горячей воды администраторов зданий.
Utilitas приносит клиентам извинения за доставленные неудобства.