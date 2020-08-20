Кремль объяснил, почему России нельзя вступать в диалог с белорусской оппозицией

"Мы считаем, что в первую очередь должен осуществляться диалог внутри Белоруссии", - сказал Песков и заверил, что Россия не собирается вмешиваться в ситуацию в Белоруссии, связанную с итогами выборов. Он напомнил, что Владимир Путин на следующий день после выборов поздравил Александра Лукашенко с победой.

"Мы продолжаем последовательно доводить нашу позицию о недопустимости внешнего влияния о недопустимости внешнего влияния на события в Белоруссии до наших собеседников", - прокомментировал Песков заявления представителей Евросоюза по по ситуации в Белоруссии.

"Мы усматриваем в позиции, озвученной вчера, определенный правовой гандикап", - отметил он.

Песков не стал называть те силы и страны, которые пытаются оказывать влияние на события в Белоруссии. Однако, по его словам, в Кремле констатируют, что "косвенное и даже прямое вмешательство имеет место". Ранее об этом не раз говорили и Песков, и представители российского МИД.

Пресс-секретарь подтвердил при этом, что президенты России и Белоруссии находятся в постоянном контакте, тесно общаются друг с другом по телефону, обмениваются мнениями.

В среду председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности материально поддержать мирный переход власти в Белоруссии, выделив средства для нужд населения страны.

"Речь идет о том, чтобы больше не выделять фонды властям, а дать воспользоваться ими наиболее уязвимым людям и гражданскому обществу", - подчеркнула фон дер Ляйен, выступая в среду на пресс-конференции по итогу видеосовещания глав государств и правительств стран ЕС, посвященного ситуации в Белоруссии.

"Европейская комиссия мобилизует дополнительно 53 млн евро с целью поддержать население Белоруссии в это столь трудное время. Два миллиона евро будут предназначены для жертв репрессий и совершенно недопустимого насилия со стороны государства. Один миллион предназначается для поддержки гражданского общества и независимых СМИ. И 50 млн евро поступят из фонда помощи в связи с коронавирусом", - сообщила глава Еврокомиссии.

Она уточнила, что средства из этих 50 млн евро будут предоставлены больницам для приобретения медицинских материалов, а также пойдут на оказание помощи наиболее нуждающимся людям и социальным службам.

Председатель Евросовета Шарль Мишель со своей стороны заявил, что Европейский союз в скором времени введет санкции против тех, кто нарушал права человека и фальсифицировал итоги выборов в Белоруссии.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что прошедшие в Белоруссии президентские выборы нельзя считать действительными, а для решения политического кризиса в стране нужно задействовать ОБСЕ.