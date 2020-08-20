В европейских странах наблюдается резкий рост заражений COVID-19

В частности, в Испании за среду выявили 3 715 новых случаев заражения COVID-19, что является самым высоким показателем за сутки с тех пор, как в конце июня в этой стране отменили общенациональные меры по самоизоляции.

В Италии в среду выявили 642 случая заражения коронавирусной инфекцией, это самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 в стране с конца мая.

В Германии в четверг зафиксировали свыше 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом - рекордно высокое число зараженных для этой страны с апреля.