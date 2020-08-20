Лиги ждет ухода Хельме с поста министра финансов

По мнению Лиги, министр финансов действовал против интересов эстонского государства, и так продолжаться больше не может. «Хельме представлял государство таким образом, что избегал всех процедур, агентств и анализов в частном порядке, и результатом стало соглашение между правительством Эстонии и российским агентом влияния по вопросу, представляющему интересы России, включая отмывание денег», - написал бывший министр финансов Партии реформ.

Лиги добавил, что адвокат Луи Фри также ввел общественность в заблуждение и не может продолжать работать на эстонское государство.

«Фри неоднократно получал инструкции из Кремля, в том числе о прекращении уголовного дела по делу об отмывании денег в Превезоне и приостановлении действия закона Магнитского, который ввел санкции в отношении России. Он представлял олигархов, связанных с Кремлем и преступным миром, и ему было поручено сотрудничать с кремлевским агентом Весельницкой, которая, в свою очередь, ведет уголовные дела в Соединенных Штатах.

Он неоднократно спорил с Хельме на тему нежелания подписывать с ним контракт и том, что он может представлять Эстонию в качестве юриста, минуя юридическую фирму, чтобы избежать этического кодекса адвоката.